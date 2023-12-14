جدول مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي والبطولات الأوروبية والعربية والقنوات الناقلة...

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سنكون على موعد مع يوم كروي مليء بالمتعة والإثارة، في دوري روشن السعودي، والدوري الإسباني ودوري أبطال إفريقيا، يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023.

ستتجه كل الأنظار إلى الدوري السعودي، لمتابعة العديد من المباريات القوية والهامة مثل مباراة الهلال مع الوحدة والفتح مع الشباب.

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وفي جدة سنكون على موعد مع قمة وإثارة في كأس العالم للأندية، والأنظار كلها سستجه إلى جدة إذ يلعب الأهلي مع الاتحاد.

كما سيلعب نوتينجهام مع توتنهام، في الدوري الإنجليزي، ويلعب أوساسونا مع رايو فاييكانو في الدوري الإسباني..

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة وباقي البطولات العربية والأوروبية..

جدول مباريات اليوم 15 ديسمبر 2023 "15-12-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - ضمك 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد الفتح - الشباب 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد الهلال - الوحدة 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد

كأس العالم للأندية - الدور الثاني

المباراة الموعد القناة الناقلة ليون - أوراوا ريد دايموندز 16:30 مصر، 17:30 السعودية SSC الأهلي - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 السعودية SSC

الدوري الإنجليزي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة نوتينجهام - توتنهام 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة أوساسونا - رايو فاييكانو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة جنوي - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

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