جدول مباريات اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة
تدخل فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري يومها الأخير صباح الجمعة 15 أكتوبر 2021، وذلك بمباريات الجولة الثانية عشرة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.
إثارة اليوم الأخير من فترة التوقف الدولي ستبدأ مبكرًا، بمواجهة تجمع بين الأرجنتين وبيرو، ثم مباراة تجمع بين تشيلي وفنزويلا، وأخيرًا مباراة القمة بين البرازيل وأوراجواي.
أما مساء الجمعة، فيشهد مباراة قوية في الدوري الفرنسي، تجمع بين باريس سان جيرمان ضد أنجيه على ملعب "حديقة الأمراء"، لحساب الجولة العاشرة من منافسات الدوري الفرنسي.
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أما في ألمانيا، تنطلق الجولة الثامنة من الدوري الألماني بمواجهة تجمع بين هوفنهايم وكولن.
وعلى المستوى العربي، تقام مباريات بطولة كأس الخليج العربي الإماراتي، والتي تشهد ثلاثة مباريات من العيار الثقيل، أبرزها المواجهة بين عجمان والشارقة.
جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 15 أكتوبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 أكتوبر "15-10-2021":
|تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الأرجنتين - بيرو
|02:30 السعودية، 01:30 مصر
|beIN Sports 1 HD Premiumشاهد VIP
|تشيلي - فنزويلا
|03:00 السعودية، 02:00 مصر
|beIN Sports 3 HD Premiumشاهد VIP
|البرازيل - أوروجواي
|03:30 السعودية، 02:30 مصر
|beIN Sports 2 HD Premium
|الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|باريس سان جيرمان - أنجيه
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium
|الدوري الألماني - الجولة الثامنة
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|هوفنهايم - كولن
|20:30 مصر، 21:30 السعودية
|لا يوجد
|كأس الخليج العربي الإماراتي - الدوري الأول
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|العين - الإمارات
|18:15 الإمارات، 16:15 مصر
|اتحاد كلباء - العروبة
|18:15 الإمارات، 16:15 مصر
|عجمان - الشارقة
|20:30 الإمارات، 18:30 مصر