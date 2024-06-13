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Germany Scotland 2024(C)Getty Images
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباالقنوات الناقلةالدوري المصري الممتاز

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 حيث تنطلق مباريات بطولة يورو 2024، وتكون مباراة الافتتاح بين ألمانيا واسكتلندا.

ونتابع أيضاً مباريات مؤجلة في الدوري المصري وفيها يلعب الأهلي مع فاركو، والزمالك مع سيراميكا كيلوباترا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما مباريات الدوري المصري فتأتي حصريًا عبر موقع كورة بلس.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يونيو 2024 "14-06-2024"

يورو 2024 - المجموعات

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ألمانيا - اسكتلندا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحفيظ دراجي

الدوري المصري - الجولة 11

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الأهلي - فاركو19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف
سيراميكا كيلوباترا - الزمالك19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2مؤمن حسن

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