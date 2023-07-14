جدول مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 في البطولات العربية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية لمباريات هذا اليوم الكروي الذي سنتابع فيه بطولة وحيدة أيضًا، نظراً لانتهاء أغلب المواسم الرياضية في جميع الدوريات الكبرى الأوروبية وأغلب الدوريات العربية أيضًا..

ونسرد لكم مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 حيث سنتابع مباريات في الدوري المصري لكرة القدم وكذلك مباريات هامة في الدوري الجزائري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم السبت 15 يوليو 2023 "15-07-2023"

الدوري المصري - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - سموحة 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports إنبي - سيراميكا 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports الإسماعيلي - الاتحاد 21:30 مصر والسعودية OnTime Sports

الدوري الجزائري - الجولة 30