جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الجمعة 14 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم السادس في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، ومباريات في الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي، إلى جانب استمرار الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباريات الجولة الثانية في المجموعتين الثانية والثالثة، ونشهد إقامة أربع مباريات.

البداية ستكون بمباراة قوية من المجموعة الثانية، حيث يلعب السنغال أمام غينيا، ولحساب المجموعة نفسها يلعب مالاوي أمام زيمبابوي.

المجموعة الثالثة تشهد مباراة عربية خالصة تجمع بين المغرب وجزر القمر، ولحساب المجموعة ذاتها نشهد إقامة مباراة الجابون وغانا.

وفي الدوري الإنجليزي، نشهد انطلاق مباريات الجولة 22 من المسابقة، بمباراة يحل فيها كريستال بالاس ضيفًا على برايتون.

ولحساب الدوري السعودي للمحترفين نشهد ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة الاتحاد أمام الرائد، والشباب ضد الاتفاق.

ويشهد الجمعة مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، حيث تقام كذلك ثلاث مباريات في البطولة، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 14 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 يناير 2022 "14-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة السنغال - غينيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max المغرب - جزر القمر 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max مالاوي - زيمبابوي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max الجابون - غانا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

الدوري السعودي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الاتحاد 15:35 السعودية، 14:35 مصر SSC 1 HD/Sd أبها - الباطن 15:50 السعودية، 14:50 مصر SSC 5 HD/Sd الاتفاق - الشباب 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC 1 HD/Sd

الدوري الإنجليزي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة برايتون - كريستال بالاس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الألماني - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا دورتموند - فرايبورج 21:30مصر، 22:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

الدوري الفرنسي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة نيس - نانت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة الزمالك - إنبي 14:30 مصر، 15:30 السعودية OnTime Sports سيراميكا كليوباترا - فاركو 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports طلائع الجيش - غزل المحلة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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