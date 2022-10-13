جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تعود يوم الجمعة 14 أكتوبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، حيث تقام مساء الجمعة مباريات هامة للغاية في عدد من بطولات الدوري الأوروبية.

وتنطلق الجمعة 14 أكتوبر 2022 مباريات جولة جديدة في عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى، والتي من المنتظر أن تشهد إثارة ومتعة لا مثيل لها، في الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الفرنسي، والدوري الألماني.

وتنطلق الجمعة 14 أكتوبر مباريات الجولة 11 من موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي، بمباراة واحدة يستضيف فيها برينتفورد نظيره برايتون.

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تنطلق منافسات الجولة التاسعة من موسم 2022-23 في الدوري الإسباني بمباراة واحدة، حيث يحل خيتافي ضيفًا على رايو فاييكانو.

أما في فرنسا، تنطلق الجمعة مباريات الجولة 11 لموسم 22-23 من الدوري الفرنسي، بمواجهة تجمع بين ستراسبورج وليل.

أما في الدوري الألماني، فتنطلق الجولة مباريات الجولة العاشرة لموسم 2022-23 بمباراة واحدة، حيث يحل هوفنهايم ضيفًا على شالكه.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 14 أكتوبر 2022 "14-10-2022"

دوري الإنجليزي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة برينتفورد - برايتون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium 1 HD

الدوري الإسباني - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة رايو فاييكانو - خيتافي 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الفرنسي - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة ستراسبورج - ليل 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 2

الدوري الألماني - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القناة الناقلة شالكه - هوفنهايم 20:30 مصر، 21:30 السعودية beIN Sports HD 3

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم