جدول مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

أصبحت عجلة كرة القدم تدور بانتظام بعد عودة المسابقات والدوريات أوروبيًا وعربيًا إلى كامل طاقتها، حيث تقام يوم الجمعة 13 يناير 2023 العديد من المباريات سواء في دوري روشن السعودي، أو بطولة خليجي 25، وعدد من الدوريات الأوروبية والعربية الأخرى.

البداية ستكون من دوري روشن السعودي، بإقامة مباراتين يوم الجمعة 13 يناير 2023، وفي المباراة الأولى يحل ضمك ضيفًا على أبها، فيما يلعب الخليج أمام الوحدة في المباراة الثانية.

فيما تختتم الجمعة منافسات دور المجموعات من بطولة خليجي 25، بإقامة مباراتين في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثانية، حيث يلعب البحرين ضد الكويت، وقطر ضد الإمارات.

فيما تنطلق الجمعة منافسات الجولة 20 في موسم 2022-23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحل ليدز يونايتد ضيفًا على أستون فيلا.

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تقام الجمعة 13 يناير مباراة قمة في افتتاح منافسات الجولة 18 لموسم 2022-23 من "سيري آ"، حيث يستضيف نابولي غريمه يوفنتوس.

أما في إسبانيا، فتنطلق الجمعة أيضًا منافسات الجولة 17 من "لا ليجا" بإقامة مباراة واحدة، يحل فيها فياريال ضيفًا على سيلتا فيجو.

وبالعودة إلى المنافسات في كرة القدم العربية، تختتم الجمعة 13 يناير منافسات الجولة 13 في الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة الإسماعيلي أمام المقاولون العرب.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 يناير 2023 "13-01-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - ضمك 15:30 السعودية، 14:30 مصر شاهد VIP الخليج - الوحدة 18:00 السعودية، 17:00 مصر شاهد VIP

خليجي 25 - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة البحرين - الكويت 18:00 السعودية - 19:00 الإمارات beIN Sports HD قطر - الإمارات 18:00 السعودية - 19:00 الإمارات beIN Sports HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة أستون فيلا - ليدز يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة سيلتا فيجو - فياريال 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - يوفنتوس 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري المصري - الجولة 13

المباراة الموعد القناة الناقلة أسوان - حرس الحدود 14:45 مصر، 15:45 السعودية OnTime Sports فاركو - سيراميكا كليوباترا 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - المقاولون العرب 19:00 مصر، 20:00 السعودية OnTime Sports

Shahid