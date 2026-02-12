Goal.com
جدول مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 13 فبراير 2026 "13-02-2026"

الدوري الإيطالي - الجولة 25

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
بيسا - ميلان22:45 السعودية، 23:45 الإماراتstc tvفيصل الهندي

كأس الاتحاد الإنجليزي - الدور الرابع

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
هال سيتي - تشيلسي22:45 السعودية، 23:45 الإماراتbeIN SPORT 3جواد بدة

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
إلتشي - أوساسونا23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORT 2محمد بركات

الدوري الفرنسي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
رين - باريس سان جيرمان21:00 السعودية، 22:00 الإماراتbeIN SPORT 1أحمد البلوشي
موناكو - نانت23:05 السعودية، 00:05 الإماراتbeIN SPORT 4نوفل باشي

الدوري الألماني - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بوروسيا دورتموند - ماينز22:30 السعودية، 23:30 الإماراتشاهد

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
الشباب - الأهلي16:55 السعودية، 17:55 الإماراتثمانيةفهد العتيبي
الهلال - الاتفاق18:25 السعودية، 19:25 الإماراتثمانيةعبدالله الحربي
الاتحاد - الفيحاء20:30 السعودية، 21:30 الإماراتثمانيةفارس عوض

دوري أبطال أفريقيا - الجولة 6

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
يانج أفريكانز - شبيبة القبائل18:00 مصر، 17:00 المغربTOD
الترجي - بترو أتلتيكو18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN SPORTS 2
سيمبا - الملعب المالي18:00 مصر، 17:00 المغربbeIN SPORTS XTRA 6

دوري يلو السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
الجبلين - الجندل16:00 السعودية، 17:00 الإماراتثمانية
الرائد - العربي18:35 السعودية، 19:35 الإماراتثمانية

