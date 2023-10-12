جدول مباريات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين

بلال محمد
Big Match ONLY: France - NetherlandsGOAL
تصفيات كأس أوروبامباريات ودية

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الدولية والتي على قدر كبير من الحماسية والأهمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 حيث نتابع مباريات الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، والتي من أهمها بالطبع لقاء منتخب فرنسا بمنتخب هولندا.

كما سنتابع مباريات دولية ودية تجمع منتخب السعودية ونيجيريا

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة والمعلقين.

جدول مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 "12-10-2023" والمعلقين

التصفيات المؤهلة ليورو 2024 - الجولة السابعة

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
إستونيا - أذربيجان19:00 مصر والسعوديةعامر الخوذيريbeIN Sports HD 2
هولندا - فرنسا21:45 مصر والسعوديةحفيظ الدراجيbeIN Sports HD 1
البرنعال - سلوفينيا21:45 مصر والسعوديةخليل البلوشيbeIN Sports HD 2
النمسا - بلجيكا21:45 مصر والسعوديةعلي محمد عليbeIN Sports HD 3
آيرلندا - اليونان21:45 مصر والسعوديةنوفل باشيbeIN Sports HD 4
ليشتنشتاين - البوسنة والهرسك21:45 مصر والسعوديةمضر اليوسفbeIN Sports HD 5
آيسلندا - لوكسمبورج21:45 مصر والسعوديةأحمد عبدهbeIN Sports HD 6

مباريات دولية ودية - منتخبات

المباراةالموعدمعلق المباراةالقناة الناقلة
السعودية - نيجيريا19:00 مصر والسعوديةأحمد النفيسةSSC 1
إنجلترا - أستراليا21:45 مصر والسعوديةمحمد بركاتbeIN Sports HD 8

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