جدول مباريات اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 فترة التوقف الدولي للشهر الجاري، حيث نشهد طوال اليوم مباريات من جميع أنحاء العالم، بين أوروبا وإفريقيا، وأمريكا الجنوبية، جميعها في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ونشهد في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر عددًا من المباريات الهامة، حيث سيكون منتخب إيطاليا على المحك حين يواجه سويسرا، فيما يأمل منتخب إنجلترا في تحقيق فوز جديد يقربه أكثر من التأهل إلى كأس العالم.

وفي تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى المونديال أيضًا، يتوجه منتخب مصر إلى أنجولا في مباراة من الممكن أن تقرب "الفراعنة" من المرحلة الختامية من التصفيات.

كما نشهد مواجهتين عربيتين خالصتين، الأولى تجمع بين السودان والمغرب، والثانية بين جيبوتي والجزائر.

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية، تقام ثلاث مباريات يوم الجمعة، الأولى تجمع بين باراجواي وتشيلي، والثانية يحل فيها منتخب كولومبيا ضيفًا على البرازيل، وأخيرًا تستضيف بيرو منتخب بوليفيا.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021 "12-11-2021"

تصفيات كأس العالم - أوروبا المباراة الموعد القناة الناقلة مولدوفا - إسكتلندا 19:00 مصر، 20:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium إيطاليا - سويسرا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ايرلندا الشمالية - ليتوانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium الدنمارك - جزر الفارو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Xtra 1 أندورا - بولندا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports Xtra 2 إنجلترا - ألبانيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium المجر - سان مارينو 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 2 English









تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية المباراة الموعد القناة الناقلة باراجواي - تشيلي 01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium البرازيل - كولومبيا 02:30 مصر، 03:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium بيرو - بوليفيا 04:00 مصر، 05:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium









تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة بوركينا فاسو - النيجر 14:00 مصر، 15:00 السعودية FIFATV - YouTube الجابون - ليبيا 15:00 مصر، 16:00 السعودية LIBYA 218 جيبوتي - الجزائر 16:00 مصر، 17:00 السعودية FIFATV - YouTube غينيا - غينيا بيساو 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV - YouTube السودان - المغرب 21:00 مصر، 22:00 السعودية الرياضية المغربية أنجولا - مصر 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1 HD







