جدول مباريات اليوم الجمعة 12 مايو 2023 في كأس الملك والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
Salem Al Dawsari Al-Hilal Urawa AFC Champions League FinalGettyImage
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تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 12 مايو 2023 في كأس الملك السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الجمعة 12 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها كأس الملك السعودي.

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يشهد اليوم الجمعة 12 مايو 2023 العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بالمباراة النهائية لبطولة كأس الملك 2022-23، والتي تجمع بين الهلال والوحدة على ملعب "الجوهرة المشعة".

ويبدو أن يوم الجمعة 12 مايو سيكون يوم القمم، حيث يشهد كذلك إقامة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي يحل فيها الأهلي المصري ضيفًا على الترجي التونسي.

كما تنطلق الجمعة مباريات جولة جديدة في كل من الدوري الإسباني والإيطالي والفرنسي والألماني، حيث يقترب موسم 2022-23 في هذه البطولات من نهايته.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 مايو 2023 "12-05-2023"

كأس الملك - النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الهلال - الوحدة21:00 السعودية ومصرشاهد VIP

دوري أبطال إفريقيا - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الترجي - الأهلي22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4 HD

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ريال مايوركا - قادش22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراةالموعدالقناة الناقلة
لاتسيو - ليتشي21:45 مصر والسعوديةAD SPORTS Premium 1

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