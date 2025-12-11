جدول مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025، حيث نتابع مباريات ربع نهائي كأس العرب 2025، والتي يلتقي فيها المنتخب الأردني مع نظيره العراقي والجزائر تواجه الإمارات..

وتنطلق مواجهات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني وفيها يلعب ريال سوسييداد مع جيرونا، ويلعب أنجيه مع نانت في الجولة السادسة عشر من الدوري الفرنسي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإسباني والفرنسي وكأس العرب 2025 عبر تطبيق "TOD".

ويمكن مشاهدة كأس العرب أيضاً عبر منصة "شاشا" ومنصة "stc tv".

كما يمكن مشاهدة مباريات الدوري الألماني عبر تطبيق "شاهد".

جدول مباريات اليوم الجمعة 12 ديسمبر 2025 "12-12-2025"

كأس العرب 2025 - ربع النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأردن - العراق 17:30 السعودية، 18:30 الإمارات beIN SPORTS HD حفيظ دراجي الكأس خليل البلوشي أبو ظبي الرياضية فارس عوض عمان الرياضية محمد الريامي الشارقة الرياضية سالم السالمي دبي الرياضية 1 رؤوف خليف stc tv الكويت الرياضية راشد الدوسري شاشا محمد حسين الجزائر - الإمارات 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN SPORTS HD حسن العيدروس الكأس خالد الحدي أبو ظبي الرياضية عامر عبد الله الشارقة الرياضية موسى عيد دبي الرياضية 1 عبد الحميد الجسمي stc tv الكويت الرياضية إبراهيم الهشال عمان الرياضية راشد الشيذاني شاشا علي دراج

الدوري الإسباني - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ريال سوسييداد - جيرونا 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات beIN SPORTS 3 HD أحمد فؤاد

الدوري الألماني - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق أونيون برلين - لايبزيج 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات شاهد - MBC أكشن

الدوري الفرنسي - الجولة 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة أنجيه - نانت 22:45 السعودية، 23:45 الإمارات beIN SPORTS 4 HD

كأس الرابطة المصري - الجولة 1