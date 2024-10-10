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أحمد مجدي

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - أمريكا الجنوبيةدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أالقنوات الناقلةالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه العديد من المباريات الهامة في المسابقات المختلفة، على الرغم من وجود توقف دولي.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 حيث نتابع انطلاقة مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026..

ولن ينتهي هذا اليوم الملئ بالمواجهات الساخنة، حيث نتابع أيضاً مباريات قوية في دوري الأمم الأوروبية وفي تصفيات كأس أمم إفريقيا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وإذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات SSC. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر 2024 "11-10-2024"

تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم - الجولة التاسعة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فنزويلا - الأرجنتين00:00 مصر والسعوديةSSC 1 HDفهد العتيبي
الإكوادور - باراجواي00:00 مصر والسعوديةSSC Extra 1 HDمحمد الخامسي
تشيلي - البرازيل03:00 مصر والسعوديةSSC 1 HDعيسى الحربين

دوري الأمم الأوروبية - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
إستونيا - أذربيجان19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 6عامر الخوذيري
التشيك - ألبانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 6محمد المبروكي
أوكرانيا - جورجيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 7نوفل باشي
سلوفاكيا - السويد21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 8باسم الزير
البوسنة والهرسك - ألمانيا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 1عصام الشوالي
المجر - هولندا21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 3حسن العيدروس
أيسلندا - ويلز21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 5جواد بدة
تركيا - الجبل الأسود21:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 4أحمد البلوشي

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
نيجيريا - ليبيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4محمد بركات
مصر - موريتانيا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي
تونس - جزر القمر22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2علي محمد علي

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