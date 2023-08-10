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جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
SHAHID BANNER AUGUST 2023SHAHID
دوري روشن السعوديالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الفرنسي - ليج 1كأس العالم للسيداتالأهلي vs الحزمالأهليالحزمبيرنلي vs مانشستر سيتيبيرنليمانشستر سيتيألميريا vs رايو فاييكانوألميريارايو فاييكانوإشبيلية vs فالنسياإشبيليةفالنسيانيس vs ليلنيسليلإسبانيا vs هولنداإسبانياهولندااليابان vs السويداليابانالسويد

تعرف على جدول مباريات اليوم 11 أغسطس 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية مع انطلاق موسم 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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تعود عجلة كرة القدم حول العالم إلى الدوران بداية من يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، حيث تبدأ منافسات موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، والعديد من الدوريات الأوروبية الكبرى.

وينطلق موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس، بمواجهة يحل فيها الحزم ضيفًا على استاد الأمير عبد الله الفيصل معقل "الراقي".

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كما نشهد يوم الجمعة 11 أغسطس أيضًا انطلاق موسم 2023-24 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة يحل فيها مانشستر سيتي حامل اللقب ضيفًا على بيرنلي.

أما في الدوري الإسباني، فنشهد مباراتين في افتتاح الجولة الأولى لمنافسات "لا ليجا" في موسم 2023-24، حيث يستضيف ألميريا نظيره رايو فاييكانو، ويحل فالنسيا ضيفًا على إشبيلية في مباراة مرتقبة.

ومن إسبانيا إلى فرنسا، حيث تنطلق أيضًا الجولة الأولى في الدوري الفرنسي لموسم 2023-24، بمواجهة تجمع بين نيس وليل.

كما نشهد يوم الجمعة 11 أغسطس كذلك انطلاق الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للسيدات 2023 بمواجهتين، الأولى تجمع بين إسبانيا وهولندا، والثانية بين اليابان والسويد.

وفي هذا التقرير من "GOAL.com" نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 11 أغسطس 2023 "11-08-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الأهلي - الحزم21:00 السعودية ومصرSSC 1 -  شاهد VIP

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بيرنلي - مانشستر سيتي22:00 السعودية ومصرbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الأولى

المباراة الموعدالقناة الناقلة
ألميريا - رايو فاييكانو20:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 1
إشبيلية - فالنسيا22:30 السعودية ومصرbeIN Sports HD 1

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الدوري الفرنسي - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقناة الناقلة
نيس - ليل22:00 السعودية ومصرbeIN Sports HD 2

كأس العالم للسيدات - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إسبانيا - هولندا04:00 السعودية ومصرbeIN Sports 1 HD Premium
اليابان - السويد10:30 السعودية ومصرbeIN Sports 1 HD Premium

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