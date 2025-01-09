جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 14 من دوري روشن السعودي، والتي أبرزها لقاء الأهلي مع الشباب، كما نتابع مواجهة باير ليفركوزن، وبوروسيا دورتموند في الجولة الـ 16 من الدوري الألماني.

وفي الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني، سيلعب رايو فاييكانو مع سيلتا فيجو، وعلى الصعيد الإفريقي سيلعب مولودية الجزائر ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 10 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإسباني، الدوري الألماني، الدوري الفرنسي ودوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.