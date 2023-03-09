جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مارس 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مارس 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 10 مارس 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

ويوم الجمعة 10 مارس 2023، نشهد إقامة مباراتين لحساب الجولة 20 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، أبرزهما مواجهة الهلال أمام التعاون.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 25 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يحل خيتافي ضيفًا على قادش.

أما في الدوري الإيطالي، فتنطلق الجمعة مباريات الجولة 26 لموسم 2022-23 بإقامة مباراة يستضيف فيها سبيتسيا نظيره إنتر.

ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 24 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة تجمع بين كولن وبوخوم.

أما في فرنسا، فتنطلق الجمعة منافسات الجولة 27 لموسم 2022-23 من الدوري الفرنسي بمباراة تجمع بين ليل وليون.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 مارس 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 مارس 2023 "10-03-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة أبها - الفتح 16:00 السعودية، 15:00 مصر SSC التعاون - الهلال 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

الدوري الإسباني - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة سبيتسيا - إنتر 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 24