جدول مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
|
Abderrazak Hamdallah Ittihad Fayha Saudi Super Cup SPL 29.01.2023Ittihad Twitter
دوري روشن السعوديدوري أبطال أفريقياالدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الألماني - بوندسليجاالدوري الفرنسي - ليج 1الدوري الإيطالي - سيري آالدوري المصري الممتازالرائد vs أبهاالرائدأبهاالإتحاد vs العدالةالإتحادالعدالةضمك vs الفيحاءضمكالفيحاءالطائي vs الإتفاقالطائيالإتفاقالزمالك vs شباب بلوزدادالزمالكشباب بلوزدادالرجاء الرياضي vs بونا مواياالرجاء الرياضيبونا مواياقادش vs جيروناقادشجيروناميلان vs تورينوميلانتورينونيس vs أجاكسيونيسأجاكسيوشالكه 04 vs فولفسبورجشالكه 04فولفسبورجغزل المحلة vs المقاولون العربغزل المحلةالمقاولون العرب

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 في الدوري السعودي والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتسارع وتيرة المباريات على مستوى العالم، حيث نشهد يوم الجمعة 10 فبراير 2023 العديد من المباريات في الدوريات العربية والأوروبية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

وتقام أربع مباريات يوم الجمعة 10 فبراير في دوري روشن السعودي، لحساب الجولة 16 من موسم 2022-23، أبرزها مواجهة يحل فيها العدالة ضيفًا على الاتحاد.

فيما تنطلق الجمعة أيضًا منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022-23، بإقامة مباراتين، الأولى عربية خالصة بين الزمالك والمريخ، والثانية يستضيف فيها الرجاء فريق فايبرس الأوغندي.

وفي إسبانيا، تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 21 من منافسات موسم 2022-23 بإقامة مباراة واحدة، حيث يستضيف قادش نظيره جيرونا.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 22 من منافسات موسم 2022-23 بمباراة واحدة يحل فيها تورينو ضيفًا على ميلان.

أما في ألمانيا، فتنطلق مساء الجمعة مباريات الجولة 20 في موسم 2022-23 من الدوري الألماني بمباراة واحدة أيضًا، حيث يلعب فولفسبورج أمام شالكه.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023، والقنوات الناقلة..

جدول مباريات اليوم الجمعة 10 فبراير 2023 "10-02-2023"

الدوري السعودي (دوري روشن) - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الرائد - أبها16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
الطائي - الاتفاق16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
ضمك - الفيحاء16:00 السعودية، 15:00 مصرSSC
الاتحاد - العدالة20:30 السعودية، 19:30 مصرSSC

دوري أبطال إفريقيا - دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
الزمالك - المريخ18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 4
الرجاء - فايبرس21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 4

الدوري الإسباني - الجولة 21

المباراةالموعدالقناة الناقلة
قادش - جيرونا22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - تورينو21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلة
شالكه - فولفسبورج21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 3

اختيارات المحررين