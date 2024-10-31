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مباريات اليوم في دوري روشن على
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديالدوري المصري الممتازالقنوات الناقلةالدوري الإسباني – لا ليجاالدوري الألمانيالدوري الفرنسي

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي أبرزها ديربي الرياض بين النصر والهلال، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

لمشاهدة دوري روشناضغط هنا للتحميل

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 "01-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلق
الخليج - الرائد17:35 السعودية، 16:35 مصرSSC Extra 1 HDجعفر الصليح
SSC Extra 1 SD

عيسى الزدجالي

ضمك - الرياض18:15 السعودية، 17:15 مصرSSC Extra 2 HDسعد يحيى
SSC Extra 2 SD

عبد العزيز السبر

النصر - الهلال21:00 السعودية، 20:00 مصرSSC 1 HDفارس عوض
حماد العنزي
SSC 1 SDأحمد النفيسة

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
موناكو - أنجيه21:00 السعودية، 20:00 مصر

beIN Sports HD 1

جواد بدة
ليل - ليون23:00 السعودية، 22:00 مصر

beIN Sports HD 1

محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
باير ليفركوزن - شتوتجارت22:30 السعودية، 21:30 مصرbeIN Sports HD 5محمد المبروكي

الدوري المصري - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فاركو - الاتحاد17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد الغياتي
بيراميدز - بتروجيت17:00 مصر، 18:00 السعودية

OnTime Sports 2

محمد عفيفي
الزمالك. -البنك الأهلي

20:00 مصر، 21:00 السعودية

OnTime Sports 1

محمد الشاذلي

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