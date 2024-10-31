تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات المهمة والحماسية التي ينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 حيث تستمر مواجهات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2024-2025، والتي أبرزها ديربي الرياض بين النصر والهلال، كما نتابع مباريات ضمن الدوري الألماني والفرنسي والإسباني والمصري.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى بطولات الدوري الألماني والفرنسي والإسباني.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 "01-11-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة التاسعة

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المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الخليج - الرائد 17:35 السعودية، 16:35 مصر SSC Extra 1 HD جعفر الصليح SSC Extra 1 SD عيسى الزدجالي ضمك - الرياض 18:15 السعودية، 17:15 مصر SSC Extra 2 HD سعد يحيى SSC Extra 2 SD عبد العزيز السبر النصر - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC 1 HD فارس عوض حماد العنزي SSC 1 SD أحمد النفيسة

الدوري الإسباني - الجولة الثانية عشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ديبورتيفو ألافيس - ريال مايوركا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 أحمد فؤاد

الدوري الفرنسي - الجولة العاشرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق موناكو - أنجيه 21:00 السعودية، 20:00 مصر beIN Sports HD 1 جواد بدة ليل - ليون 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 محمد بركات

الدوري الألماني - الجولة 9

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باير ليفركوزن - شتوتجارت 22:30 السعودية، 21:30 مصر beIN Sports HD 5 محمد المبروكي

الدوري المصري - الجولة الأولى