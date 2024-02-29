جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والمباريات العربية والعالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل العربية الكبرى وبالأخص في دوري روشن السعودي.

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ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 حيث قمة دوري روشن وكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، بجانب مباراة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.

أما على الصعيد الأوروبي، فسوف تنطلق منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني والإيطالي بجانب مباراة بايرن ميونخ في الجولة 24 من الدوري الألماني، وقمة الدوري الفرنسي بين موناكو وباريس سان جيرمان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوريات الأوروبية المختلفة وكذلك دوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 "01-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأخدود - الرياض 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC EXTRA 2 HD عبد العزيز الزيد شاهد SSC EXTRA 2 SD عبدالعزيز السبر أبها - الطائي 17:00 السعودية، 16:00 مصر SSC Extra 1 HD سعد يحيى شاهد SSC Extra 1 SD عيسى الزدجالي الهلال - الاتحاد 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC SPORT 1 HD فهد العتيبي شاهد SSC SPORT 5 HD محمد حسين SSC SPORT 1 SD فهد عريشي

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سيلتا فيجو - ألميريا 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 3 محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق لاتسيو - ميلان 22:45 السعودية، 21:45 مصر AD Sports Premium 1 غازي العمري

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق موناكو - باريس سان جيرمان 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فرايبورج - بايرن ميونخ 23:30 السعودية، 22:30 مصر beIN Sports HD 5 مضر اليوسف

دوري أبطال إفريقيا - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأهلي - يانج أفريكانز 19:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 6 عصام الشوالي Time Sport (بث أرضي) طارق حسن شباب بلوزداد - ميدياما 19:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports HD 5 حفيظ دراجي

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق فاركو - البنك الأهلي 17:00 السعودية، 16:00 مصر OnTime Sports 1 محمد عزمي سيراميكا - المقاولون العرب 20:00 السعودية، 19:00 مصر OnTime Sports 1 محمد الكواليني

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