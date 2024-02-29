تحتوي هذه الصفحة على روابط تابعة. عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
SHAHID BANNER AUGUST 2023SHAHID
مباريات اليوم 1 مارس 2024 على
مصعب صلاح

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري روشن السعوديدوري أبطال إفريقياالدوري المصري الممتازAl Hilal v Al IttihadAl HilalAl IttihadAl Ahly SC v Young AfricansAl Ahly SCYoung AfricansCR Belouizdad v Medeama SCCR BelouizdadMedeama SCMonaco v باريس سان جيرمانMonacoباريس سان جيرمانالدوري الفرنسي – الدرجة الأولىFreiburg v بايرن ميونخFreiburgبايرن ميونخالدوري الألماني الدرجة الأولىلاتسيو v AC MilanلاتسيوAC Milanالدوري الإيطالي الدرجة الأولىCelta Vigo v AlmeriaCelta VigoAlmeriaالدوري الإسباني – الليجا

تعرف على جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 في دوري روشن السعودي والمباريات العربية والعالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل العربية الكبرى وبالأخص في دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونسرد لكم مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 حيث قمة دوري روشن وكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، بجانب مباراة الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا.

أما على الصعيد الأوروبي، فسوف تنطلق منافسات الجولة 27 من الدوري الإسباني والإيطالي بجانب مباراة بايرن ميونخ في الجولة 24 من الدوري الألماني، وقمة الدوري الفرنسي بين موناكو وباريس سان جيرمان.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى الدوريات الأوروبية المختلفة وكذلك دوري أبطال إفريقيا.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

تطبيق شاهداضغط هنا للتحميل
تطبيق TOD TVاضغط هنا للتحميل

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان في العالم باستخدام Nord VPN
اشترك الآن

جدول مباريات اليوم الجمعة 1 مارس 2024 "01-03-2024"

دوري روشن السعودي - الجولة 22

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الأخدود - الرياض17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC EXTRA 2 HDعبد العزيز الزيد
شاهد
SSC EXTRA 2 SDعبدالعزيز السبر
أبها - الطائي17:00 السعودية، 16:00 مصرSSC Extra 1 HDسعد يحيى
شاهد
SSC Extra 1 SDعيسى الزدجالي
الهلال - الاتحاد20:00 السعودية، 19:00 مصرSSC SPORT 1 HDفهد العتيبي
شاهد
SSC SPORT 5 HDمحمد حسين
SSC SPORT 1 SDفهد عريشي

الدوري الإسباني - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
سيلتا فيجو - ألميريا23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 3محمد بركات

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
لاتسيو - ميلان22:45 السعودية، 21:45 مصرAD Sports Premium 1غازي العمري

الدوري الفرنسي - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
موناكو - باريس سان جيرمان23:00 السعودية، 22:00 مصرbeIN Sports HD 1أحمد البلوشي

الدوري الألماني - الجولة 24

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فرايبورج - بايرن ميونخ23:30 السعودية، 22:30 مصرbeIN Sports HD 5مضر اليوسف

دوري أبطال إفريقيا - الجولة السادسة

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
الأهلي - يانج أفريكانز19:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD 6عصام الشوالي
Time Sport (بث أرضي)طارق حسن
شباب بلوزداد - ميدياما19:00 السعودية، 16:00 مصرbeIN Sports HD 5حفيظ دراجي

الدوري المصري - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فاركو - البنك الأهلي17:00 السعودية، 16:00 مصرOnTime Sports 1محمد عزمي
سيراميكا - المقاولون العرب20:00 السعودية، 19:00 مصرOnTime Sports 1محمد الكواليني

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

طالع الجدول بالكامل من هنا

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

إعلان

اختيارات المحررين