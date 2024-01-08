جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Enzo Fernandez Noni Madueke Chelsea 2023-24Getty
كأس رابطة المحترفين في انجلتراSaudi ArabiaMiddlesbrough v ChelseaMiddlesbroughChelseaSaudi Arabia v PalestinePalestineمباريات ودية 1Burundi v AlgeriaBurundiAlgeria

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 حيث نتابع مباراة ميدلزبرة وتشيلسي في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، كما سنتابع ربع نهائي كأس إيطاليا بين فيورنتينا وبولونيا.

بالإضافة إلى مباريات الجولة 17 من دوري يلو السعودي، والتي يتواجه فيها هجر والقيصومة، والباطن ضد الجبلين.

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وفي كأس الرابطة المصرية نتابع مباراتين مباريات ضمن دور الـ16، زد ضد طلائع الجيش، والمقاولون العرب في مواجهة الإسماعيلي، كما سنتابع أكثر من مباراة ودية مثل مباراة المنتخب السعودي وفلسطين، ولقاء الجزائر وبوروندي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 يناير 2024 "09-01-2024"

كأس الرابطة الإنجليزية - نصف النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
مدلزبرة - تشيلسي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports HD 1جواد بدة

دوري يلو السعودي - الجولة 17

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
هجر - القيصومة14:15 مصر، 15:15 السعوديةالسعودية الرياضية 2علي آل المحسن
الباطن - الجبلين14:15 مصر، 15:15 السعوديةالسعودية الرياضية 1عائد العصيمي
جدة - الجندل17:35 مصر، 18:35 السعوديةالسعودية الرياضية 1أحمد المنتشري

كأس إيطاليا - ربع النهائي

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
فيورونتينا - بولونيا22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD Sports Premium 1
StarzPlay		محمد أبو كبده

كأس الرابطة المصرية - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
زد - الجيش15:00 مصر، 16:00 السعوديةOnTime Sports 1محمد الكواليني
المصري - المقاولون العرب17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن

مباريات ودية - منتخبات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
بوروندي - الجزائر15:00 مصر، 16:00 السعوديةالرياضية الجزائرية
السعودية - فلسطين17:00 مصر، 18:00 السعوديةSSC

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