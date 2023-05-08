جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 في دوري روشن السعودي والدوريات العالمية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

shahid

تدور عجلة كرة القدم على مستوى العالم بأسرع ما يمكن، يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 نحن على موعد مع العديد من المباريات المثيرة والمرتقبة في عدد من البطولات الأوروبية والعربية، وعلى رأسها دوري روشن السعودي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد



يشهد اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 يشهد العديد من المباريات المرتقبة، والتي نبدأها بمباريات دوري روشن السعودي، حيث تتواصل مباريات الجولة 26 من موسم 2022-23، وسنشهد مباراتين حيث يحل الرائد ضيفًا على التعاون، ويلعب الفيحاء أمام الفتح .

قمة الثلاثاء ستكون مواجهة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-23، حيث يحل مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا على ريال مدريد الإسباني في مباراة مرتقبة للغاية.

أما في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، يلعب الأهلي مباراة احتفالية أمام العربي في الجولة 31 بعدما ضمن "الراقي" التأهل إلى دوري روشن في الموسم المقبل.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023 "09-05-2023"

دوري روشن السعودي - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - الفتح 19:00 السعودية ومصر شاهد VIP التعاون - الرائد 19:00 السعودية ومصر شاهد VIP

دوري أبطال أوروبا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مدريد - مانشستر سيتي 22:00 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة القيصومة - جدة 19:15 السعودية ومصر السعودية الرياضية الأهلي - العربي 20:45 السعودية ومصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة بيراميدز - الإسماعيلي 19:00 مصر والسعودية OnTime Sports 1

Shahid