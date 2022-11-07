جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Barcelona Almería LaLiga 05112022Getty
الدوري الإسباني - لا ليجاالدوري الإيطالي - سيري آالدوري الألماني - بوندسليجاقراءات طويلةإلتشي vs غيروناإلتشيجيروناأتليتيكو بلباو vs بلد الوليدأتليتيكو بلباوبلد الوليدأوساسونا vs برشلونةأوساسونابرشلونةسبيزيا vs أودينيزيسبيزياأودينيزينابولي vs إمبولينابوليإمبوليكريمونيزي vs ميلانكريمونيزيميلانفولفسبورج vs بوروسيا دورتموندفولفسبورجبوروسيا دورتموندبوخوم vs بوروسيا مونشنجلادباخبوخومبوروسيا مونشنجلادباخشتوتجارت vs هيرتا برلينشتوتجارتهيرتا برلينبايرن ميونخ vs فيردر بريمنبايرن ميونخفيردر بريمن

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل متعة وإثارة كرة القدم، حيث تستمر يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022، مباريات الدوريات الأوروبية، وتقام مساء الثلاثاء مباريات هامة للغاية في عدد من البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تنطلق الثلاثاء 8 نوفمبر مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بثلاث مباريات، أبرزها المواجهة التي يحل فيها برشلونة ضيفًا على أوساسونا.

أما في إيطاليا، فتنطلق مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الإيطالي بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة ميلان أمام كريمونيزي.

ومن إيطاليا إلى ألمانيا، حيث تنطلق مباريات الجولة 14 من موسم 2022-23 في الدوري الألماني بإقامة أربع مباريات، حيث يستضيف بايرن ميونخ نظيره فيردر بريمن، ويلعب بوروسيا دورتموند خارج أرضه أمام فولفسبورج.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 "08-11-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
إلتشي - جيرونا20:00 مصر، 21:00 السعوديةbeIN Sports 1 HD
أتلتيك بيلباو - بلد الوليد21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports 2 HD
أوساسونا - برشلونة22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 14

المباراةالموعدالقناة الناقلة
سبيتسيا - أودينيزي19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 2
نابولي - إمبولي19:30 مصر، 20:30 السعوديةAD SPORTS Premium 1
كريمونيزي - ميلان21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD SPORTS Premium 1

الدوري الألماني - الجولة 14

beIN Sports 4 HD
المباراةالموعدالقناة الناقلة
فولفسبورج - بوروسيا دورتموند19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 3 HD
بايرن ميونخ - فيردر بريمن21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports 3 HD
شتوتجارت - هيرتا برلين21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports Connect
بوخوم - بوروسيا مونشنجلادباخ21:30 مصر، 22:30 السعودية

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