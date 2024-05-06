جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية الكبرى وأيضا البطولات العربية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 حيث نتابع مواجهة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، كما نتابع مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في مباراتهم المؤجلة ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري.

وفي دوري يلو السعودي نستكمل لقاءات الجولة 31، والتي يلتقي فيها هجر والخلود، بينما يحل الفيصلي ضيفاً على جدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024؟

إذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى دوري يلو السعودي.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 مايو 2024 "07-05-2024"

دوري أبطال أوروبا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 عصام الشوالي beIN Sports HD 2 خليل البلوشي

دوري يلو السعودي - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة هجر - الخلود 18:55 السعودية ومصر السعودية الرياضية النجمة - الصفا 19:20 السعودية ومصر السعودية الرياضية جدة - الفيصلي 19:20 السعودية ومصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع الـ9