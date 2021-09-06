جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 في تصفيات كأس العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

بدأت فترة التوقف الدولي، وتوقفت المسابقات المحلية، وتتنافس العديد من المنتخبات في الفترة الحالية ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، أو البطولات القارية المختلفة.

وتتواصل تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم وأبرزها مباريات البرتغال وأذربيجان وكذلك فرنسا وفنلندا ومواجهة هولندا وتركيا.

وفي آسيا، تُقام مباريات التصفيات وأبرزها مواجهة السعودية وعمان والعراق وإيران وسوريا والإمارات.

وتستكمل مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة للمونديال المقبل، وأبرز مبارياتها مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو وليبيا وأنجولا.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر "7-9-2021":

تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة زامبيا - تونس 15:00 مصر، 14:00 تونس FIFATV Youtube الرأس الأخضر - نيجيريا 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV Youtube الكونغو - السنغال 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV Youtube أنجولا - ليبيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية FIFATV Youtube الجزائر - بوركينا فاسو 21:00 مصر، 20:00 الجزائر FIFATV Youtube

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة أذربيجان - البرتغال 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium فرنسا - فنلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium هولندا - تركيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة الثانية المباراة الموعد القناة الناقلة عمان - السعودية 18:00 مصر، 19:00 السعودية شاهد VIP سوريا - الإمارات 18:00 مصر، 20:00 الإمارات FIFATV Youtube العراق - إيران 20:00 مصر، 21:00 العراق FIFATV Youtube

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