جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

تختتم يوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 منافسات دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2021، كما تقام أيضًا عدد من مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

ولحساب بطولة كأس العرب، تقام اليوم عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، والبداية بمواجهة بين المغرب والسعودية، ولحساب نفس المجموعة يلعب منتخب الأردن أمام منتخب فلسطين، أما القمة ستكون مواجهة بين مصر والجزائر، وفي نفس التوقيت يلعب منتخب لبنان أمام السودان.

أما في دوري أبطال أوروبا، نشهد عددًا من المباريات الهامة، بداية من مواجهة لايبزيج أمام مانشستر سيتي، ثم مواجهة ميلان أمام ليفربول، وريال مدريد ضد إنتر.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 "7-12-2021"

كأس العرب 2021 - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق المغرب - السعودية 18:00 السعودية وقطر، 17:00 مصر beIN Sports HD 1 حسن العيدروس الأردن - فلسطين 18:00 السعودية وقطر، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 أحمد البلوشي لبنان - السودان 22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر beIN Sports HD 2 جواد بدة الجزائر - مصر 22:00 السعودية وقطر، 21:00 مصر beIN Sports HD 1 عصام الشوالي



دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة باريس سان جيرمان - كلوب بروج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium لايبزيج - مانشستر سيتي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium بوروسيا دورتموند - بشكتاش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أياكس - سبورتينج لشبونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 بورتو - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 HD Premium ميلان - ليفربول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ريال مدريد - إنتر 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium شاختار - شيريف تيراسبول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English

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