جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 في كوبا أمريكا ويورو 2020 وغيرها من البطولات، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تعود البطولات القارية في المحطات الأخيرة لتقدم لنا المتعة والإثارة.

اليوم، الثلاثاء 6 يوليو، تنطلق مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا 2021 وكذلك يورو 2020.

البداية بعد نحو ساعة من الآن بمواجهة بين بيرو والبرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا (يمكن متابعتها من هنا)، ثم مساء اليوم يواجه منتخب إسبانيا نظيره إيطاليا.

أما كأس العرب للشباب المقام في القاهرة، فسوف يخوض فيه المنتخب السعودي المباراة النهائية أمام نظيره الجزائري.

هذا بجانب مباريات الدوري المغربي، وتصفيات ملحق بطولتي دوري أبطال أوروبا وبطولة الكونفرانس الأوروبية بجانب استمرار مباريات الكأس الذهبية لأبطال الكونكاكاف.

موعد مباريات يورو 2020 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 يوليو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 6 يوليو "6-7-2021":

كوبا أمريكا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة بيرو - البرازيل 01:00 مصر، 02:00 السعودية beIN Sports Max 5,6

يورو - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة إيطاليا - إسبانيا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max 1,2,3,4

كأس العرب للشباب - النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية تحت 20 عامًا - الجزائر تحت 20 عامًا 19:00 مصر، 20:00 السعودية، 18:00 الجزائر ONTIME Sports HD 1

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