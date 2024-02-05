جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

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يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في العام الجديد.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 حيث نتابع مباراة غاية في الأهمية بين منتخب الأردن والمنتخب الكوري الجنوبي في نصف نهائي كأس آسيا 2023، كما سنتابع مباراة ريال مايوركا ضد ريال سوسييداد في ذهاب نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا 2024.

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بالإضافة إلى مباريات متفرقة في أكثر من بطولة مثل دور الـ16 من كأس فرنسا، وربع نهائي كأس ألمانيا، ومواجهات الجولة 20 من دوري يلو السعودي، وأيضاً لقاءات نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 والقنوات الناقلة.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 "06-02-2024"

كأس آسيا - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الأردن - كوريا الجنوبية 18:00 السعودية، 19:00 الإمارات Alkass EXTRA HD 1

SSC SPORT 1 HD

AD Sports Asia 1 HD أحمد الطيب

فارس عوض

أحمد الحامد

كأس ملك إسبانيا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق ريال مايوركا - ريال سوسييداد 22:00 مصر، 23:00 السعودية SSC SPORT 1 HD محمد حسين

دوري يلو السعودي - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة الصفا - هجر 14:25 مصر، 15:25 السعودية السعودية الرياضية الباطن - القادسية 14:40 مصر، 15:40 السعودية السعودية الرياضية العربي - الجبلين 14:50 مصر، 15:50 السعودية السعودية الرياضية

كأس فرنسا - دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق سوشو - رين 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 عادل خلو

كأس ألمانيا - ربع النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق باير ليفركوزن - شتوتجارت 21:45 مصر، 22:45 السعودية Dubai Sports 2 HD عبد الله السعدي

كأس الرابطة المصرية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق طلائع الجيش - المصري البورسعيدي 16:30 مصر، 17:30 السعودية OnTime Sports 1 محمد الغياتي الاتحاد السكندري - سيراميكا كليوباترا 19:30 مصر، 20:30 السعودية OnTime Sports 2 مؤمن حسن

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