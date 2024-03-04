جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وهامة في الدوريات والمحافل الأوروبية والعربية الكبرى.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 حيث نعود لمتابعة إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يحل لاتسو ضيفاً على بايرن ميونخ، بينما يستضيف ريال سوسييداد فريق باريس سان جيرمان.

كما نتابع مباراة غاية في القوة والإثارة حيث كلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد، ولكن ليس في دوري روشن، بل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسياً.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD وذلك على مستوى بطولات الدوري الإسباني والألماني والفرنسي والإنجليزي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 "05-03-2024"

دوري أبطال آسيا - ذهاب دور الـ8

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جونبك - أولسان هيونداي 14:00 الإمارات، 13:00 السعودية beIN Sports AFC

Alkass 9 باسم الزير

مصطفى العلوان الهلال - الاتحاد 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية beIN Sports AFC

Alkass 9

SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD عصام الشوالي

سمير المعيرفي

علي سعيد الكعبي

دوري أبطال أوروبا - إياب دور الـ16

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق بايرن موينخ - لاتسيو 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 2 حفيظ دراجي ريال سوسييداد - باريس سان جيرمان 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة الجندل - أحد 15:00 السعودية، 14:00 مصر السعودية الرياضية الباطن - جدة 15:50 السعودية، 14:50 مصر السعودية الرياضية العربي - النجمة 18:45 السعودية، 17:45 مصر السعودية الرياضية

الدوري المصري - الأسبوع الـ15