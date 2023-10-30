تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة والحماسية والممتعة خاصة على المستوى العربي، وتحديدًا في المملكة العربية السعودية.

وتقام على مدار يوم الثلاثاء 31 أكتوبر، 5 مباريات ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يلعب النصر أمام الاتفاق، ويحل الاتحاد ضيفًا على الفيحاء، ويستضيف الأهلي نظيره أبها.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم ال ثلاثاء 31 أكتوبر 2023 "31-10-2023"

كأس خادم الحرمين الشريفين - دور الـ16

المباراة الموعد معلق المباراة القناة الناقلة الفتح - الشباب 15:15 السعودية، 14:15 مصر جعفر الصليح SSC HD التعاون - الوحدة 15:15 السعودية، 14:15 مصر عبد الله الغامدي SSC 2 HD النصر - الاتفاق 17:45 السعودية، 16:45 مصر فهد العتيبي SSC HD الفيحاء - الاتحاد 17:45 السعودية، 16:45 مصر علي سعيد الكعبي SSC Extra 1 HD الأهلي - أبها 21:00 السعودية، 20:00 مصر عيسى الحربين SSC Sports 1 HD

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دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 9