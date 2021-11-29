جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

بعد أيام من الإثارة والتشويق في الدوريات الأوروبية والعربية المختلفة، يأتي يوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، ليشهد انطلاقة بطولة كأس العرب 2021.

وسوف نفتتح البطولة بمباراة بين تونس وموريتانيا ثم لقاء يجمع العراق وعمان، بعدها قطر تواجه البحرين والختام مع الإمارات ضد سوريا.

أما في الدوري الإنجليزي فهناك لقاء يجمع بين نوريتش سيتي ونيوكاسل يونايتد وكذلك ليدز يونايتد وكريستال بالاس.

وكذلك يلعب يوفنتوس مع ساليرنيتانا ضمن مباريات الدوري الإيطالي,

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 "30-11-2021"

كأس العرب 2021 - دور المجموعات

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تونس - موريتانيا 11:00 تونس، 10:00 موريتانيا، 13:00 قطر beIN Sports HD 1 جواد بدة العراق - عمان 16:00 العراق وقطر، 17:0 عمان beIN Sports HD 1 حسن العيدروس قطر - البحرين 19:30 قطر والبحرين beIN Sports HD 1 عصام الشوالي الإمارات - سوريا 23:00 الإمارات، 21:00 سوريا، 22:00 قطر beIN Sports HD 1 عامر الخوذيري

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 14

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيوكاسل يونايتد - نوريتش سيتي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium ليدز يونايتد - كريستال بالاس 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports 2 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 15

المباراة الموعد أتالانتا - فينيسيا 19:30 مصر، 20:30 السعودية فيورنتينا - سامبدوريا 19:30 مصر، 20:30 السعودية هيلاس فيرونا - كالياري 21:45 مصر، 21:45 السعودية ساليرنيتانا - يوفنتوس 21:45 مصر، 21:45 السعودية

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