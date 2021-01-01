جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 في تصفيات كأس العالم 2022 وتصفيات كأس أمم إفريقيا، وما هي القنوات الناقلة؟

يستمر التوقف الدولي ولكن لا تتوقف كرة القدم عن مبارياتها الممتعة والمثيرة.

البداية من تصفيات كأس العالم 2022 في أوروبا، حيث يلعب اليوم المنتخب التركي ضدلاتفيا، تركيا تمكنت من تصدر المجموعة بعد فوزين على المنتخب الهولندي والنرويجي، كما تلعب هولندا ضد جبل طارق صاحب المركز الأخير، بينما يستضيف الجبل الأسود منتخب النرويج، كما تلتقي البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو بمنتخب لوكسمبرج.

بينما في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، يوجد اليوم قمة عربية بين المنتخب السعودي ومنتخب فلسطين على أراضي المملكة، كما تواجه اليابان منتخب مونغوليا .

ثم في تصفيات كأس أمم إفريقيا، يلعب منتخب الكاميرون ضد رواندا، كما تواجه المغرب منتخب بوروندي، ويستضيف ساحل العاج إثيوبيا.

ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم 2022 أوربا، موعد المباريات والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 30 مارس"30-3-2021":

تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا - الجولة الثالثة المباراة الموعد القناة الناقلة لوكسمبرج - البرتغال 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium جبل طارق - هولندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 3 HD Premium الجبل الأسود - النرويج 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect تركيا - لاتفيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect كرواتيا - مالطة 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports Connect قطر - إيرلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 3 English ويلز - التشيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports HD 7

تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم - الجولة 8،9 المباراة الموعد القناة الناقلة السعودية - فلسطين 20:30 السعودية، 19:30 مصر KSA Sports 1 HD مونغوليا - اليابان 13:30 السعودية، 12:30 مصر -

تصفيات كأس أمم إفريقيا - الجولة السادسة المباراة الموعد القناة الناقلة ساحل العاج - إثيوبيا 15:00 مصر ، 16:00 السعودية beIN Sports HD 4 السينغال - إسواتيني 18:00 مصر ، 19:00 السعودية - نيجيريا - ليسوثو 18:00 مصر ، 19:00 السعودية - المغرب - بوروندي 21:00 مصر ، 22:00 السعودية beIN Sports HD 4 الكاميرون - رواندا 21:00 مصر ، 22:00 السعودية -

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