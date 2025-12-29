يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات الجولة الثالثة من كأس الأمم الإفريقية، ومن أبرز مباريات اليوم في البطولة الإفريقية مواجهة تونس مع تنزانيا، وبنين مع السنغال.

وفي الدوري الإنجليزي، تنطلق مواجهات الجولة 19 من البطولة، وفيها يلعب تشيلسي أمام بورنموث، وآرسنال مع أستون فيلا، بينما يلعب مانشستر يونايتد مع وولفرهامبتون.

وفي دوري روشن السعودي، سيلعب الأهلي مع الفيحاء، والاتفاق مع النصر، والأخدود أمام ضمك.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم 30 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات الدوري الإنجليزي، كأس أمم إفريقيا، عبر تطبيق "TOD".

كما يمكن مشاهدة مباريات دوري روشن السعودي، ودوري يلو عبر تطبيق "ثمانية".

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون ..من هنا

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 "30-12-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الأهلي - الفيحاء 18:30 السعودية، 19:30 الإمارات ثمانية فارس عوض الاتفاق - النصر 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية فهد العتيبي الأخدود - ضمك 20:30 السعودية، 21:30 الإمارات ثمانية محمد حسين

كأس أمم أفريقيا - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق تنزانيا - تونس 17:00 المغرب، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max 1 عصام الشوالي أوغندا - نيجيريا 17:00 المغرب، 19:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 جواد بدة بنين - السنغال 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max 1 محمد بركات بوتسوانا - الكونغو الديمقراطية 20:00 المغرب، 22:00 السعودية beIN SPORTS Max 2 أحمد عبده

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بيرنلي - نيوكاسل 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 5 HD محمد المبروكي تشيلسي - بورنموث 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 HD حسن العيدروس نوتينجهام - إيفرتون 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 4 HD نوفل باشي وست هام - برايتون 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 6 HD باسم الزير آرسنال - أستون فيلا 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 1 HD حفيظ الدراجي مانشستر يونايتد - وولفرهامبتون 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 2 HD عامر الخوذيري

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 12

المباراة الموعد القنوات الناقلة العربي - الوحدة 15:25 السعودية، 16:25 الإمارات تطبيق ثمانية العلا - الأنوار 15:25 السعودية، 16:25 الإمارات تطبيق ثمانية العدالة - الجبلين 17:40 السعودية، 18:40 الإمارات تطبيق ثمانية

كأس الرابطة المصرية - الجولة الرابعة