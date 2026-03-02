جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 والقنوات الناقلة والمعلقين

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026، حيث تقام مواجهات قوية على المستويين العربي والعالمي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026؟

يمكن متابعة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال آسيا للنخبة عبر تطبيق TOD ويمكن متابعة دوري يلو السعودي عبر تطبيق "ثمانية".

كذلك يمكن متابعة كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا على تطبيق MBC شاهد.

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات دوري جوي عبر تطبيق "stc tv".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 مارس 2026 "03-03-2026"

كأس ملك إسبانيا - إياب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق برشلونة - أتلتيكو مدريد 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC شاهد أحمد النفيسة MBC مصر 2 مدحت شلبي

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق بورنموث - برينتفورد 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 3 محمد بركات إيفرتون - بيرنلي 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 4 نوفل باشي ليدز - سندرلاند 22:30 السعودية، 23:30 الإمارات beIN SPORTS 5 أحمد عبده وولفرهامبتون - ليفربول 23:15 السعودية، 00:15 الإمارات beIN SPORTS 1 حفيظ دراجي

كأس إيطاليا - ذهاب نصف النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة كومو - لإنتر 23:00 السعودية، 00:00 الإمارات MBC شاهد

دوري أبطال آسيا للنخبة - دور الـ 16

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق ملبورن سيتي - بوريرام 13:00 السعودية، 14:00 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد المبروكي جانجون - ماتشيدا زيلفيا 15:15 السعودية، 16:15 الإمارات beIN SPORTS 2 محمد نضال

دوري جوّي السعودي للشباب - الجولة 17

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلق الرائد - الاتحاد 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 4 عبد العزيز السبر ضمك - النصر 22:00 السعودية، 23:00 الإمارات stc tv sports HD 3 أحمد النفيسة

دوري يلو الدرجة الأولى السعودي - الجولة 25