جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 والقنوات الناقلة

على عكس أيام التوقف الدولي الأخيرة، ستحمل مباريات اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 الكثير من الإثارة، حيث تختتم فيها التصفيات المؤهلة للمونديال في أبرز القارات.

ستكون البداية من قارة آسيا، والتي تحددت فيها المنتخبات المتأهلة لكأس العالم مباشرةً، وستواجه اليابان فيتنام وإيران لبنان والإمارات كوريا الجنوبية وسوريا العراق، كما تستضيف عمان الصين والسعودية أستراليا.

بعد بداية تصفيات القارة الصفراء، ستنطلق مباريات إياب المرحلة الأخيرة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وستكون البداية بمباراة نيجيريا ضد غانا ومباراة مصر والسنغال في نفس التوقيت.

كما سيستضيف منتخب تونس مالي، ويلتقي المغرب مع الكونغو الديمقراطية والجزائر مع الكاميرون.

تقام مباريات نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم 2022 اليوم، وستواجه البرتغال مقدونيا الشمالية وبولندا السويد.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 29 مارس"28-3-2022" والقنوات الناقلة

تصفيات أوروبا لكأس العالم - نهائي الملحق

المباراة الموعد القنوات الناقلة بولندا - السويد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 2 HD Premium البرتغال - السويد 20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 - الجولة 10

المباراة الموعد القنوات الناقلة اليابان - فيتنام 13:00 السعودية، 12:00 الإمارات beIN Sports AFC 1 إيران - لبنان 13:30 لبنان، 14:30 السعودية beIN Sports AFC الإمارات - كوريا الجنوبية 17:45 الإمارات، 16:45 السعودية beIN Sports AFC سوريا - العراق 15:45 سوريا، 16:45 العراق beIN Sports AFC 1 عمان - الصين 20:00 عمان، 19:00 السعودية beIN Sports AFC 1 السعودية - أستراليا 21:00 السعودية، 22:00 الإمارات beIN Sports AFC / SSC 7

تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022 - المرحلة الأخيرة

المباراة الموعد القنوات الناقلة نيجيريا - غانا 19:00 مصر، 18:00 المغرب SSC4 السنغال - مصر 19:00 مصر، 18:00 المغرب ON Time Sports 1 HD / ON Time Sports 2 HD تونس - مالي 20:30 تونس، 21:30 مصر Television Tunisienne 1 المغرب - الكونغو الديمقراطية 20:30 المغرب، 21:30 مصر Arryadia SD/HD / Tamazight HD الجزائر - الكاميرون 20:30 الجزائر، 21:30 مصر Algerian TV

مباريات ودية دولية