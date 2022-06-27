جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة الغير محببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون اليوم على موعد مع مباريات الدوري المصري، والذي تستمر مبارياته حتى اقتراب عودة المسابقات العالمية.

تقام اليوم 3 مباريات في الدوري المصري في الأسبوع 23، الأولى ستجمع بين المقاولون العرب والبنك الأهلي، والثاني بين غزل المحلة والإسماعيلي، وسيكون الختام بين الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 "27-06-2022"

الدوري المصري