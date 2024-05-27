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بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةCup

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات على المستوى الكروي العربي مع انتهاء معظم المواسم الكروية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 حيث تقام مباريات الجولة الأخيرة من دوري يلو السعودي، بالإضافة إلى ثلاث مباريات في كأس مصر.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024؟

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 مايو 2024 "28-05-2024"

دوري يلو السعودي - الجولة 34

المباراةالموعدالقناة الناقلة
العين - النجمة16:30 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
أحد - الترجي18:15 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الجندل - جدة18:20 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
القيصومة - هجر19:25 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
العربي - البكيرية19:30 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الجبلين - الباطن19:40 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
القادسية - الصفا20:30 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الفيصلي - العروبة21:00 السعودية ومصرالسعودية الرياضية
الخلود - العدالة21:00 السعودية ومصرالسعودية الرياضية

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيراميكا كيلوباترا - مكادي17:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2هشام فرحات
زد - الداخلية20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1محمود عفيفي
سموحة - لافينا20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2رامي بهجت

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