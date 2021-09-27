جدول مباريات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة
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تعود لنا مباريات دوري أبطال أوروبا في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بالعديد من المواجهات المعقدة والبارزة.
المواجهة الأبرز ستكون بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان والتي ينتظرها عشاق كرة القدم على أمل تعافي ليونيل ميسي والعودة للعب ضد بيب جوارديولا.
كما سيلعب ريال مدريد على أرضه في سانتياجو برنابيو للمرة الأولى أوروبيًا منذ فبراير 2020 حينما واجه مانشستر سيتي وخسر 2-1.
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جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 28 سبتمبر "28-9-2021":
|دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات الجولة الثانية
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|التعليق
|أياكس - بشكتاش
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports HD 3 Premium
|عامر الخوذيري
|شاختار - إنتر
|18:45 مصر، 19:45 السعودية
|beIN Sports HD 2 Premium
|أحمد الطيب
|باريس سان جيرمان - مانشستر سيتي
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 1 Premium
|حسن العيدروس
|ريال مدريد - شيريف تيراسبول
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 Premium
|عصام الشوالي
|بورتو - ليفربول
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 3 Premium
|علي محمد علي
|ميلان - أتلتيكو مدريد
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 1
|رؤوف خليف
|لايبزيج - كلوب بروج
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD 2 English
|نوفل باشي
|بوروسيا دورتموند - سبورتنج لشبونة
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports HD Xtra 2
|جواد بدة