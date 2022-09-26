جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تستمر عجلة كرة القدم في الدوران يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، مع استمرار فترة التوقف الدولي سبتمبر 2022، واستمرار مباريات المنتخبات رسميًا ووديًا.
في الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، سنكون على موعد مع مجموعة من المباريات المثيرة، أبرزها البرتغال ضد إسبانيا وسويسرا ضد التشيك.
كما تواصل المنتخبات استعداداتها لكأس العالم 2022، وعلى رأسها المنتخبات العربية، حيث يواجه المنتخب السعودي الولايات المتحدة، والمغرب باراجواي وتونس البرازيل.
كذلك يستضيف منتخب مصر منتخب ليبيريا في ستاد برج العرب، ويلتقي منتخب الجزائر نيجيريا، وذلك لاستمرار جاهزية المنتخبين العربيين رغم فشلهما في الوصول لكأس العالم.
دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 "27-09-2022"
دوري الأمم الأوروبية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
البرتغال - إسبانيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
سويسرا - التشيك
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
ألبانيا - آيسلندا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
اليونان - آيرلندا الشمالية
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
النرويج - صربيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
السويد - سلوفينيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
كوسوفو - قبرص
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
آيرلندا - أرمينيا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
أوكرانيا - اسكتلندا
20:45 مصر، 21:45 السعودية
Uefa.tv
مباريات ودية
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
مصر - ليبيريا
20:00 مصر، 21:00 السعودية
ON TIME SPORT
قطر - تشيلي
20:00 قطر، 19:00 مصر
beIN SPORTS HD
السعودية - الولايات المتحدة
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC 1
باراجواي - المغرب
20:00 المغرب، 21:00 مصر
|Arryadia SD/HD
الجزائر - نيجيريا
20:00 المغرب، 21:00 مصر
|TV 6 Algerie HD
تونس - البرازيل
20:30 تونس، 21:30 مصر
|beIN Sports HD 1 English