جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات حول العالم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تستمر عجلة كرة القدم في الدوران يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، مع استمرار فترة التوقف الدولي سبتمبر 2022، واستمرار مباريات المنتخبات رسميًا ووديًا.

في الجولة السادسة والأخيرة من دوري الأمم الأوروبية، سنكون على موعد مع مجموعة من المباريات المثيرة، أبرزها البرتغال ضد إسبانيا وسويسرا ضد التشيك.

كما تواصل المنتخبات استعداداتها لكأس العالم 2022، وعلى رأسها المنتخبات العربية، حيث يواجه المنتخب السعودي الولايات المتحدة، والمغرب باراجواي وتونس البرازيل.

كذلك يستضيف منتخب مصر منتخب ليبيريا في ستاد برج العرب، ويلتقي منتخب الجزائر نيجيريا، وذلك لاستمرار جاهزية المنتخبين العربيين رغم فشلهما في الوصول لكأس العالم.

دوري الأمم الأوروبية 2022، جدول المباريات وترتيب المجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 "27-09-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة البرتغال - إسبانيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv سويسرا - التشيك 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv ألبانيا - آيسلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv اليونان - آيرلندا الشمالية 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv النرويج - صربيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv السويد - سلوفينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv كوسوفو - قبرص 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv آيرلندا - أرمينيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv أوكرانيا - اسكتلندا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Uefa.tv

مباريات ودية