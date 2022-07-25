جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، سواء في بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، أو مباريات الدوري المصري الممتاز.

وتتواصل الثلاثاء مباريات الجولة الثالثة من بطولة كأس العرب تحت 20 عامًا، وتقام مباراتان لحساب دور المجموعات في البطولة، الأولى تجمع بين العراق والسعودية، والثانية بين اليمن والإمارات.

كما تنطلق الثلاثاء منافسات الجولة السابعة والعشرين من موسم 2021-22 في الدوري المصري، بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأولى تجمع بين المصري البورسعيدي وإيسترن كومباني، فيما يحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على غزل المحلة، وفي ختام مباريات الثلاثاء بالدوري المصري، يستضيف الاتحاد نظيره إنبي.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022 "26-07-2022"

الدوري المصري - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري - إيسترن كومباني 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports غزل المحلة - سيراميكا كليوباترا 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports الاتحاد - إنبي 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

كأس العرب تحت 20 عامًا

المباراة الموعد القناة الناقلة العراق - السعودية 16:00 مصر، 17:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport اليمن - الإمارات 20:00 مصر، 21:00 السعودية KSA Sports 1 HD, Al Iraqiya Sports HD, Alrabiaa Sport

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