جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023، القنوات الناقلة والتعليق

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 في البطولات الأوروبية والسعودية والمصرية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يوم كروي جديد مليء بالإثارة والمتعة، مع استكمال المسابقات السعودية والمصرية وبداية جولة جديدة في الدوريات الأوروبية

دور الـ32 مستمر في بطولة كأس الملك أبرزها مواجهة الأهلي والعين والخلود والاتحاد، بجانب استكمال الجولة الثانية من الدوري المصري.

وتنطلق الجولة السابعة في الدوري الإسباني بمواجهة هامة لبرشلونة ضد مايوركا لتعزيز موقعه في الصدارة، كما يفتتح يوفنتوس الجولة السادسة من الدوري الإيطالي بمواجهة ليتشي.

ولا ننسى مواجهات كأس الرابطة الإنجليزي وعدة مواجهات أبرزها مانشستر يونايتد ضد كريستال بالاس.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 "26-09-2023"

كأس الملك - دور الـ 32

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق العين - الأهلي 18:00 مصر والسعودية SSC Sports فهد عريشي الرياض - الفيحاء 18:00 مصر والسعودية SSC Sports مشاري القرني الخلود - الاتحاد 21:00 مصر والسعودية SSC Sports محمد حسين الفيصلي - الطائي 21:00 مصر والسعودية SSC Sports محمد الخامسي

الدوري الإسباني - الجولة السابعة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إشبيلية - ألميريا 20:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 حسن العيدوس ريال مايوركا - برشلونة 22:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 3 حفيظ الدراجي

كأس الرابطة الإنجليزية - الدور الثالث

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق إيبسويتش تاون - وولفرهامبتون 21:45 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 جواد بدة مانشستر يونايتد - كريستال بالاس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 خالد الحدي

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق يوفنتوس - ليتشي 21:45 مصر والسعودية AD Sports Premium 1 عامر عبد الله

الدوري الفرنسي - الجولة السادسة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليل - ريمس 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4 نوفل باشي

كأس ألمانيا - الدور الأول

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق بروسيا مونستر - بايرن ميونخ 21:45 مصر والسعودية دبي الرياضية 1 عبد الله السعدي

الدوري المصري - الجولة الثانية