تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين هولندا والنمسا وفرنسا وبولندا، بينما ستلعب إنجلترا أمام سلوفينيا.

وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء كولومبيا أمام باراجواي والبرازيل مع كوستاريكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 "25-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق فرنسا - بولندا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max علي سعيد الكعبي هولندا - النمسا 19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max أحمد البلوشي إنجلترا - سلوفينيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حفيظ دراجي الدنمارك - صربيا 22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 2 Max عامر الخوذيري

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى