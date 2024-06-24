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Antoine Griezmann of France applauds the fansGetty Images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 1القنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 حيث تستكمل مباريات بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع مباراة قوية بين هولندا والنمسا وفرنسا وبولندا، بينما ستلعب إنجلترا أمام سلوفينيا.

وكذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء كولومبيا أمام باراجواي والبرازيل مع كوستاريكا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 24 يونيو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 "25-06-2024"

يورو 2024 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
فرنسا - بولندا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعلي سعيد الكعبي
هولندا - النمسا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxأحمد البلوشي
إنجلترا - سلوفينيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxحفيظ دراجي
الدنمارك - صربيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxعامر الخوذيري

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الأولى

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
كولومبيا - باراجواي01:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
البرازيل - كوستاريكا04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

طالع الجدول بالكامل من هنا

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