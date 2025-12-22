تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية.

يستعرض معكم "جول | Goal" أهم مباريات اليوم في البطولات العربية والعالمية، والتي ستكون مليئة بالمواجهات المثيرة والمميزة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025، حيث تستمر مواجهات كأس أمم إفريقيا، وفيها يلعب المنتخب السنغالي مع بوتسوانا، ونيجيريا تواجه تنزانيا، ويلعب المنتخب التونسي، امام نظيره الأوغندي..

وفي دوري أبطال آسيا للنخبة يلعب شباب الأهلي مع السد، والاتحاد يواجه ناساف، أما في كأس الرابطة الإنجليزية، يواجه آرسنال نظيره كريستال بالاس في ربع النهائي..

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025؟

يمكن متابعة البث المباشر لمباريات كأس أمم إفريقيا، ودوري أبطال آسيا للنخبة، وكذلك كأس الرابطة الإنجليزية عبر تطبيق "TOD".

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 "23-12-2025"

كأس أمم أفريقيا - الجولة الأولى 

المباراةالموعدالقنوات الناقلة المعلق
الكونغو - بنين15:30 السعودية، 13:30 المغربbeIN SPORTS Max 1نوفل باشي
beIN SPORTS Max 2
مالي - زامبيا 18:00 السعودية، 16:00 المغربbeIN SPORTS Max 1حفيظ دراجي
beIN SPORTS Max 2
جنوب أفريقيا - أنجولا20:30 السعودية، 18:30 المغربbeIN SPORTS Max 1علي محمد علي
beIN SPORTS Max 2
مصر - زيمبابوي23:00 السعودية، 21:00 المغربbeIN SPORTS Max 1عصام الشوالي
beIN SPORTS Max 2

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة السادسة

المباراةالموعد القنوات الناقلةالمعلق
السد - شباب الأهلي19:00 السعودية، 20:00 الإماراتbeIN SPORTS 1 HDحسن العيدروس
الكأس خالد الحدي
الاتحاد - ناساف21:15 السعودية، 22:15 الإماراتbeIN SPORTS 1 عبدالله الغامدي
الكأسسمير المعيرفي

كأس الرابطة الإنجليزية - ربع النهائي

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
آرسنال - كريستال بالاس23:00 السعودية، 00:00 الإماراتbeIN SPORTS 2 HDمحمد بركات

كأس مصر - دور الـ 32

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
سيراميكا - أبو قير14:30 مصر، 15:30 السعوديةON Sport 1محمود أبو الركب

كأس الرابطة المصرية - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالمعلق
مودرن سبورت - وادي دجلة17:00 مصر، 18:00 السعوديةON Sport 2زياد الدكروري
غزل المحلة - الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةON Sport 1محمد الكواليني

