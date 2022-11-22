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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في كأس العالم والقنوات الناقلة

أحمد الغنام
12:00 ص غرينتش+2 22‏/11‏/2022
Lionel Messi Argentina Firas al-Buraikan Saudi Arabia
تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 في كأس العالم والبطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل المتعة والإثارة مع استمرار منافسات بطولة كأس العالم 2022، حيث تقام يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 مجموعة من المباريات المرتقبة في اليوم الثالث من مونديال قطر.

وتقام يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أربع مباريات تعد بالكثير من الندية والإثارة في كأس العالم 2022، لحساب المجموعتين الثالثة والرابعة.

البداية ستكون من المجموعة الثالثة، حيث يفتتح اليوم الثالث من مونديال قطر بمواجهة عربية مرتقبة، حيث يلعب المنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني.

أما المباراة الثانية، ستكون لحساب المجموعة الرابعة، وللصدفة فهي مباراة عربية أخرى، حيث يلعب منتخب تونس مباراة صعبة للغاية أمام منتخب الدنمارك.

المباراة الثالثة، سنعود عبرها إلى المجموعة الثالثة، حيث سنكون على مباراة من العيار الثقيل بين المكسيك وبولندا.

المباراة الرابعة، والتي تختتم مباريات اليوم الثالث في كأس العالم 2022، ستكون لحساب المجموعة الرابعة، وستجمع بين منتخب فرنسا، حامل اللقب، أمام منتخب أستراليا.

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في الموضوع التالي نستعرض لكم جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 "22-11"2022"

كأس العالم – دور المجموعات

المباراةالموعدالقناة الناقلة
السعودية - الأرجنتين13:00 السعودية، 12:00 مصرbeIN Sports HD 1 Max
تونس - الدنمارك15:00 مصر، 14:00 تونسbeIN Sports HD 1 Max
المكسيك - بولندا18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Max
فرنسا - أستراليا21:00 مصر، 22:00 السعوديةbeIN Sports HD 1 Max

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