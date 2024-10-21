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RC Celta de Vigo v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

دوري أبطال أوروبادوري أبطال آسيا النخبةالقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 حيث نتابع الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي أبرزها لقاء الغرافة والوصل، والنصر واستقلال طهران.

كما نتابع انطلاق مباريات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها مواجهة ريال مدريد، وبورسيا دورتموند، وآرسنال أمام شاختار.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدة مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال أوروبا.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 "22-10-2024"

دوري أبطال آسيا للنخبة - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقناة الناقلة التعليق
الغرافة - الوصل19:00 السعودية، 20:00 الإماراتأبو ظبي الرياضية آسيا 1
الكأس 9
beIN AFC		محمد الشامسي
خالد الحدي
عامر الخوذيري
الاستقلال - النصر19:00 السعودية، 20:00 الإماراتSSC SPORTS 1 HD
أبو ظبي الرياضية آسيا 2
beIN SPORTS 2 AFC		عيسى الحربين
بلال علام
أحمد البلوشي

دوري أبطال أوروبا - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ميلان - كلوب بروج19:45 مصر والسعوديةbeIN Sports 2عصام الشوالي
ريال مدريد - بوروسيا دورتموند22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس
باريس سان جيرمان - ايندهوفن22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 3على سعيد الكعبي
يوفنتوس - شتوتجارت22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 4خليل البلوشي
آرسنال - شاختار22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports 2حفيظ دراجي

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