جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة والمعلقين

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية ..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في مختلف البطولات الأوروبية والعربية وينتظرها الكثير من المتابعين.

ونسرد لكم مباريات اليوم الإثنين 20 يناير 2025، حيث تستمر مباريات الجولة 16 من دوري روشن السعودي، والتي فيها يلعب الخليج مع النصر، والهلال أمام الوحدة.

وتنطلق مباريات الجولة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، وفيها أبرز المواجهات ستجمع بين برشلونة مع بنفيكا، وليفربول يستضيف ليل، ويلعب أتلتيكو مدريد أمام باير ليفركوزن.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي.

وإذا كانت المباراة عبر قنوات SSC يمكنك مشاهدتها مباشرة من خلال تطبيق شاهد وذلك على مستوى بطولة دوري روشن السعودي.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025 "21-01-2025"

دوري روشن السعودي - الجولة السادسة عشرة

GOAL

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الخليج - النصر 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC Extra 1 HD عبد الله الحربي SSC Extra 1 SD أحمد النفيسة الرياض - التعاون 18:10 السعودية، 17:10 مصر SSC Extra 2 HD حماد العنزي SSC Extra 2 SD عيسى الزدجالي الهلال - الوحدة 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC 1 HD عيسى الحربين SSC 5 HD حاتم بطيشة SSC 1 SD فهد العنزي

دوري أبطال أوروبا - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق موناكو - أستون فيلا 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 1 علي محمد علي أتالانتا - شتورم جراتس 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports 2 حسن العيدروس بنفيكا - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 عصام الشوالي ليفربول - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 2 حفيظ دراجي أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 3 خليل البلوشي كلوب بروج - يوفنتوس 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 4 علي سعيد الكعبي براتيسلافا - شتوتجارت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 5 عبد الله الغامدي بولونيا - بوروسيا دورتموند 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 6 محمد بركات النجم الأحمر - آيندهوفن 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 7 باسم الزير

الدوري الأوروبي - الجولة 7

المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق جلطة سراي - دينامو كييف 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 4 محمد فوزي

الدوري المصري - الجولة 9