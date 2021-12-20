جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يحمل يوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 معه بعض الهدوء في عالم كرة القدم، وإن كان سيحفل بعدد من المباريات المميزة في البطولات العربية المختلفة.

البداية من منافسات دور الـ 16 في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام أربع مباريات مباريات، أبرزها مواجهة النصر والاتفاق، والأهلي أمام الفيصلي حامل اللقب.

فيما تتواصل منافسات الجولة السابعة من منافسات موسم 2021-22 للدوري المصري، حيث تقام ثلاث مباريات يوم الثلاثاء، أهمها مواجهة الزمالك والمقاولون العرب.

كما تقام الثلاثاء مباراتين في الدوري الإسباني، وهما مؤجلتان من الجولة الرابعة، أبرزهما بالطبع مباراة إشبيلية وبرشلونة.

وتنطلق أيضًا مباريات الجولة 19 من بطولة الدوري الإيطالي بإقامة ثلاث مباريات، أهمها مباراة يوفنتوس وكالياري.

جدول مباريات الدوري السعودي 2022، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 "21-12-2021"

الدوري الإسباني - مؤجلات الجولة 4

المباراة الموعد القناة الناقلة فياريال - ألافيس 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 إشبيلية - برشلونة 22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة أودينيزي - ساليرنيتانا 19:30 مصر، 20:30 السعودية Lega Serie A YouTube جنوى - أتالانتا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube يوفنتوس - كالياري 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

كأس خادم الحرمين - دور الـ 16

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - أبها 15:05 السعودية، 14:05 مصر SSC النصر - الاتفاق 17:50 السعودية، 16:50 مصر SSC التعاون - الطائي 18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC الأهلي - الفيصلي 20:00 السعودية، 19:00 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة السابعة

المباراة الموعد القناة الناقلة سموحة - الإسماعيلي 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports بيراميدز - طلائع الجيش 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - الزمالك 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

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