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Radu Dragusin Romania Micky Van de Ven Netherlands(C)Getty Images
جدول مباريات يورو 2024 بالكامل
بلال محمد

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أمم أوروباكوبا أميركا 2024القنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه الكثير من المباريات الهامة في البطولات الكبرى العالمية والقارية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 حيث نتابع مباريات دور الـ16 من بطولة يورو 2024 والتي سنكون فيها على موعد مع لقاء قوي بين هولندا، ورومانيا، وكذلك سيعلب منتخب النمسا مع تركيا.

كذلك تستمر منافسات بطولة كوبا أمريكا، بلقاء بوليفيا وبنما، وأمريكا مع أورجواي، وفي الدوري المصري نتابع مباراة إنبي والمقاولون العرب، ونستكمل لقاء بيراميدز مع سموحة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 والقنوات الناقلة.

كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024؟

إذا كانت المباراة تذاع على قنوات beIN Sports فيمكن مشاهدتها عبر تطبيق TOD TV أو موقع beIN Connect، وذلك على مستوى مباريات بطولة يورو 2024.

أما بالنسبة لمباريات الدوري المصري، فيمكن متابعتها عبر موقع كورة بلس.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 "02-07-2024"

يورو 2024 - دور الـ16

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
رومانيا - هولندا19:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 1 Maxعلي سعيد الكعبي
النمسا - تركيا22:00 مصر والسعوديةbeIN Sports HD 2 Maxعصام الشوالي

كوبا أمريكا 2024 - الجولة الثالثة

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
بوليفيا - بنما04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا
الولايات المتحدة الأمريكية - أوروجواي04:00 مصر والسعوديةغير منقولة عربيًا

الدوري المصري - الجولة 29

المباراةالموعدالقنوات الناقلة
إنبي - المقاولون العرب19:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 2
بيراميدز - سموحة20:00 مصر والسعوديةOnTime Sports 1

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