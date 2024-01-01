جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

أحمد جمال
Christian Pulisic Milan Sassuolo Serie A 30122023Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازكأس إيطاليا 1الدوري الإسباني – الليجاAC Milan v CagliariGetafe v Rayo VallecanoGetafeRayo VallecanoReal Sociedad v Deportivo AlavesReal SociedadDeportivo AlavesValencia v VillarrealValenciaVillarrealWest Ham United v Brighton & Hove AlbionWest Ham UnitedBrighton & Hove AlbionAC MilanCagliari

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 في البطولات العالمية والعربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه أكثر من مباراة قوية وحماسية في بداية السنة الجديدة.

ونسرد لكم مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 حيث نتابع لقاء وحيد في ختام الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي 2023-2024، حيث يلتقي وست هام ضد برايتون.

كما سنتابع مباريات ضمن افتتاحية الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني، والتي من أهمها مباراة فياريال وفالنسيا، ومواجهة خيتافي ورايو فاييكانو، وفي دوري يلو السعودي نستكمل الجولة 16 بأكثر من لقاء، بينما سنتابع أيضاً مباراة هامة في كأس إيطاليا، حيث يستضيف ميلان فريق كالياري ضمن دور الـ16.

الموضوع يُستكمل بالأسفل
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024 "02-01-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 20

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
وست هام - برايتون21:30 مصر، 22:30 السعوديةbeIN Sports HD 1نوفل باشي

الدوري الإسباني - الجولة 19

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليق
خيتافي - رايو فاييكانو18:00 مصر، 19:00 السعوديةbeIN Sports HD 3عادل خلو
ريال سوسييداد - ديبورتيفو ألافيس20:15 مصر، 21:15 السعوديةbeIN Sports HD 3أحمد عبده
فالنسيا - فياريال22:30 مصر، 23:30 السعوديةbeIN Sports HD 3محمد المبروكي

دوري يلو السعودي - الجولة 16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
القيصومة - الترجي14:10 مصر، 15:10 السعوديةالسعودية الرياضية
العربي - الباطن14:25 مصر، 15:25 السعوديةالسعودية الرياضية
أحد - العدالة16:00 مصر، 17:00 السعوديةالسعودية الرياضية

كأس إيطاليا - دور الـ16

المباراةالموعدالقناة الناقلة
ميلان - كالياري22:00 مصر، 23:00 السعوديةAD SPORTS Premium 1
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