جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في دوري أبطال أوروبا، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

بعد فترة من الغياب، تعود مباريات دور المجموعات من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2021-2022، وتشهد مساء الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، عددًا من المباريات الهامة.

وتنطلق الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، مع اقترابنا من المرحلة التي نتعرف فيها على الأندية المتأهلة إلى الدور الثاني من البطولة.

وتبرز مواجهتان في غاية الأهمية مساء الثلاثاء، الأولى حين يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على أتالانتا الإيطالي، والثانية يتوجه فيها برشلونة لمواجهة دينامو كييف الأوكراني.

كما يأمل بايرن ميونخ الألماني في مواصلة سطوته في المجموعة الخامسة، حين يستضيف بنفيكا البرتغالي في لقاء قد يؤكد فيه النادي البافاري تأهله إلى الدور التالي.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر "2-11-2021":

دوري أبطال أوروبا - دور المجموعات الجولة الرابعة المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق مالمو - تشيلسي 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 1 Premium علي محمد علي فولفسبورج - ريد بول سالزبورج 19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 Premium أحمد البلوشي دينامو كييف - برشلونة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 Premium خالد الحدي بايرن ميونخ - بنفيكا 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3 Premium حفيظ دراجي فياريال - يونج بويز 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 2 English نوفل الباشي أتالانتا - مانشستر يونايتد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1 Premium محمد بركات يوفنتوس - زينيت 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 1 رؤوف خليف إشبيلية - ليل 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD Xtra 2 أحمد عبده

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