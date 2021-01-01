جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 والقنوات الناقلة
تستمر منافسات كرة القدم لتتجدد معها المتعة كل يوم،ويشهد اليوم الثلاثاء ٢ مارس ٢٠٢١ عدد من المباريات الحماسية والشيقة في الدوريات المختلفة.
في الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ منافسات الجولة ٢٩ من البطولة بلقاء يجمع بين نادي مانشستر سيتي ونادي وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي الدوري الإيطالي يشهد اليوم بداية الجولة ٢٥ من المسابقة حيث يلتقي نادي لاتسيو مع نادي تورينو الساعة ٧:٣٠ مساءً، وأيضاً لقاء لنادي يوفنتوس مع نادي سبيزيا الساعة ٩:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.
أما في ربع نهائي كأس أمير قطر يستضيف الدحيل فريق الشمال على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، كما يلتقي الخريطيات والريان في نفس البطولة.
وفي الدوري المصري الممتاز يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نادي الأهرام في تمام السابعة مساءً في المباراة المؤجلة من الجولة ١٣، كما تبدأ فعاليات الجولة ١٥ من المسابقة بلقاء يجمع بين فريقي الجونة
وسموحة في الثالثة عصراً، وأيضاً لقاء لنادي مصر المقاصة أمام نادي المقاولون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 "2-3-2021":
|الدوري الإنجليزي - الجولة 29
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|مانشستر سيتي - وولفرهامبتون
|22:00 مصر، 23:00 السعودية
|beIN Sports HD 1
|الدوري الإيطالي - الجولة 25
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|لاتسيو - تورينو
|19:30 مصر، 20:30 السعودية
|beIN Sports HD 3
|يوفنتوس - سبيزيا
|21:45 مصر، 22:45 السعودية
|beIN Sports HD 3
|كأس أمير قطر - ربع النهائي
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الدحيل - الشمال
|15:50 مصر، 16:50 السعودية
|Alkass One HD
|الخريطيات - الريان
|18:15 مصر، 19:15 السعودية
|Alkass One HD
|الدوري المصري
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الجونة - سموحة
|15:00 مصر، 16:00 السعودية
|On Time Sport
|مصر المقاصة - المقاولون العرب
|17:00 مصر، 18:00 السعودية
|On Time Sport
|المصري البورسعيدي - بيراميدز
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|On Time Sport
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