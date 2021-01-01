الدوري الإنجليزي الممتاز

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 والقنوات الناقلة

أيمن الشافعي
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Cristiano Ronaldo Juventus Turin Serie A
Getty Images
تعرف على موعد مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 في أهم البطولات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة لهذه المباريات؟

تستمر منافسات كرة القدم لتتجدد معها المتعة كل يوم،ويشهد اليوم الثلاثاء ٢ مارس ٢٠٢١ عدد من المباريات الحماسية والشيقة في الدوريات المختلفة.

في الدوري الإنجليزي الممتاز تبدأ منافسات الجولة ٢٩ من البطولة بلقاء يجمع بين نادي مانشستر سيتي ونادي وولفرهامبتون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي الدوري الإيطالي يشهد اليوم بداية الجولة ٢٥ من المسابقة حيث يلتقي نادي لاتسيو مع نادي تورينو الساعة ٧:٣٠ مساءً، وأيضاً لقاء لنادي يوفنتوس مع نادي سبيزيا الساعة ٩:٤٥ مساءً بتوقيت القاهرة.

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أما في ربع نهائي كأس أمير قطر يستضيف الدحيل فريق الشمال على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر، كما يلتقي الخريطيات والريان في نفس البطولة.

وفي الدوري المصري الممتاز يلتقي نادي المصري البورسعيدي مع نادي الأهرام في تمام السابعة مساءً في المباراة المؤجلة من الجولة ١٣، كما تبدأ فعاليات الجولة ١٥ من المسابقة بلقاء يجمع بين فريقي الجونة

وسموحة في الثالثة عصراً، وأيضاً لقاء لنادي مصر المقاصة أمام نادي المقاولون في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات يوم الثلاثاء 2 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021 "2-3-2021":

الدوري الإنجليزي - الجولة 29
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
مانشستر سيتي - وولفرهامبتون 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1
الدوري الإيطالي - الجولة 25
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
لاتسيو - تورينو 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3
يوفنتوس - سبيزيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3
كأس أمير قطر - ربع النهائي
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
الدحيل - الشمال 15:50 مصر، 16:50 السعودية Alkass One HD
الخريطيات - الريان 18:15 مصر، 19:15 السعودية Alkass One HD
الدوري المصري
المباراة
الموعد
 القناة الناقلة
الجونة - سموحة 15:00 مصر، 16:00 السعودية On Time Sport
مصر المقاصة - المقاولون العرب 17:00 مصر، 18:00 السعودية On Time Sport
المصري البورسعيدي - بيراميدز 19:00 مصر، 20:00 السعودية On Time Sport


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